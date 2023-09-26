"Блекаут" у Курській області РФ влаштувала СБУ – джерело
Вівторок, 26 вересня 2023, 14:54
Вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області скинув дрон Служби безпеки України.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ
Деталі: В результаті без світла залишилися сім населених пунктів.
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За словами співрозмовник УП, спецоперації СБУ виходять на новий рівень.
Пряма мова: "Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити".