"Блекаут" у Курській області РФ влаштувала СБУ – джерело

Вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області скинув дрон Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: В результаті без світла залишилися сім населених пунктів.

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За словами співрозмовник УП, спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

Пряма мова: "Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити".