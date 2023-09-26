"Блэкаут" в Курской области РФ устроила СБУ - источник

Взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области сбросил дрон Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: В результате без света остались семь населенных пунктов.

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По словам собеседника УП, спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

Прямая речь: "Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать".