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Прилет HIMARS по штабу войск РФ под Херсоном: журналисты идентифицировали место удара

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 15:18
Прилет HIMARS по штабу войск РФ под Херсоном: журналисты идентифицировали место удара

Журналисты "Схем" смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном, это - район населенного пункта Раденск.

Источник: "Радио Свобода", собеседник УП в СБУ

Детали: Журналисты проанализировали видео, которое появилось в СМИ во вторник.

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фото указанной локации до взрыва

Официально Служба безопасности Украины об этом ударе не сообщала.

ВИДЕО ДНЯ

По информации источника УП в спецслужбе, удар был нанесен 18 сентября.

Что предшествовало: Источник УП в СБУ предоставил видео "бавовны", когда по наводке спецслужбы Силы обороны ударили по временному пункту управления оккупантов на Херсонщине.

Темы: СБУХерсонская область
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