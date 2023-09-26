Прилет HIMARS по штабу войск РФ под Херсоном: журналисты идентифицировали место удара
Вторник, 26 сентября 2023, 15:18
Журналисты "Схем" смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном, это - район населенного пункта Раденск.
Источник: "Радио Свобода", собеседник УП в СБУ
Детали: Журналисты проанализировали видео, которое появилось в СМИ во вторник.
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HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023
Официально Служба безопасности Украины об этом ударе не сообщала.
ВИДЕО ДНЯ
По информации источника УП в спецслужбе, удар был нанесен 18 сентября.
Что предшествовало: Источник УП в СБУ предоставил видео "бавовны", когда по наводке спецслужбы Силы обороны ударили по временному пункту управления оккупантов на Херсонщине.