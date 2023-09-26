У понеділок в результаті обстрілу Херсона загинув колишній співробітник ДСНС з дружиною
Вівторок, 26 вересня 2023, 16:55
У понеділок 25 вересня під час одного з ворожих обстрілів Херсону загинув колишній співробітник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Дмитро Сидоренко разом зі своєю дружиною Наталією.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "Вчора під час одного з ворожих обстрілів Херсону біля власного будинку загинув колишній співробітник ГУ ДСНС України у Херсонській області Дмитро Сидоренко разом зі своєю дружиною Наталією".
Реклама:
Деталі: Сидоренко 27 років працював в ДСНС та в 2022 році пішов на заслужений відпочинок з посади начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру.
Передісторія:
- 25 вересня в результаті російської атаки на Дніпровський район Херсона щонайменше троє людей загинуло.
ВІДЕО ДНЯ