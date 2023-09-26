В понедельник в результате обстрела Херсона погиб бывший сотрудник ГСЧС с женой

В понедельник 25 сентября во время одного из вражеских обстрелов Херсона погиб бывший сотрудник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Дмитрий Сидоренко вместе со своей женой Натальей.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "Вчера во время одного из вражеских обстрелов Херсона возле собственного дома погиб бывший сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Дмитрий Сидоренко вместе со своей женой Натальей".

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Детали: Сидоренко 27 лет работал в ГСЧС и в 2022 году ушел на заслуженный отдых с должности начальника дежурной смены оперативно-координационного центра.

Предыстория:

25 сентября в результате российской атаки на Днепровский район Херсона по меньшей мере три человека погибли.