Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В понедельник в результате обстрела Херсона погиб бывший сотрудник ГСЧС с женой

Александр ШумилинВторник, 26 сентября 2023, 16:55
В понедельник в результате обстрела Херсона погиб бывший сотрудник ГСЧС с женой
Дмитрий Сыдоренко. Фото: ГСЧС

В понедельник 25 сентября во время одного из вражеских обстрелов Херсона погиб бывший сотрудник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Дмитрий Сидоренко вместе со своей женой Натальей.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "Вчера во время одного из вражеских обстрелов Херсона возле собственного дома погиб бывший сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Дмитрий Сидоренко вместе со своей женой Натальей".

Реклама:

Детали: Сидоренко 27 лет работал в ГСЧС и в 2022 году ушел на заслуженный отдых с должности начальника дежурной смены оперативно-координационного центра.

Предыстория:

  • 25 сентября в результате российской атаки на Днепровский район Херсона по меньшей мере три человека погибли.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГСЧСХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ГСЧС
Эхо оккупации: в Киевской области авто подорвалось на мине, водитель погиб
В Орехове обстрелом повреждено здание спасателей
Спасатели попали под российский обстрел на Харьковщине
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: