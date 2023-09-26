Німецький Gepard б'є точно в ціль: нічне полювання на "Шахеди"
Вівторок, 26 вересня 2023, 18:10
Повітряні сили показали бойову роботу по ударних БпЛА Shahed-136/131 уночі 26 вересня на півдні країни.
Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах
Деталі: На оприлюдненому відео – робота зенітної самохідної артилерійської установки Gepard, наданої Німеччиною.
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Що передувало: У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, було знищено 26 ударних БпЛА Shahed-136/131.
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