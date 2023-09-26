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Немецкий Gepard бьет точно в цель: ночная охота на "Шахеды"

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 18:10
Немецкий Gepard бьет точно в цель: ночная охота на Шахеды
скриншот

Воздушные силы показали боевую работу по ударным БпЛА Shahed-136/131 ночью 26 сентября на юге Украины.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: На обнародованном видео - работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Германией.

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Что предшествовало: В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Было зафиксировано пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, были уничтожены 26 ударных БпЛА Shahed-136/131.

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Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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