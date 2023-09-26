УЕФА разрешил российским детским командам играть на международных соревнованиях

На заседании Исполнительного комитета, которое состоялось в кипрском Лимассоле 26 сентября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о допуске к международным соревнованиям российских команд в возрастной категории U17.

Источник: пресс-служба УЕФА

Дословно: "УЕФА был первым спортивным органом, отреагировавшим на войну в Украине, и в феврале 2022 года принял решительные меры - отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил мероприятия, запланированные в России, как финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Суперкубке УЕФА в Казани, а также расторжении спонсорского контракта с "Газпромом".

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Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от посылов мира и надежды. Особенно досадно, что из-за конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе".

Детали: По приведенным причинам Исполком УЕФА решил, что российские команды второстепенных игроков будут снова допущены к его соревнованиям в течение этого сезона. Все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна, национальной формы и не на территории России.

В то же время, комитет осудил войну России в Украине и подтвердил, что отстранение всех других команд России (клубов и национальных сборных) будет продолжаться до окончания войны.

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