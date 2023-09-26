Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УЕФА разрешил российским детским командам играть на международных соревнованиях

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 20:24
УЕФА разрешил российским детским командам играть на международных соревнованиях
Фото GETTY IMAGES

На заседании Исполнительного комитета, которое состоялось в кипрском Лимассоле 26 сентября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о допуске к международным соревнованиям российских команд в возрастной категории U17.

Источник: пресс-служба УЕФА

Дословно: "УЕФА был первым спортивным органом, отреагировавшим на войну в Украине, и в феврале 2022 года принял решительные меры - отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил мероприятия, запланированные в России, как финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Суперкубке УЕФА в Казани, а также расторжении спонсорского контракта с "Газпромом".

Реклама:

Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от посылов мира и надежды. Особенно досадно, что из-за конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе".

Детали: По приведенным причинам Исполком УЕФА решил, что российские команды второстепенных игроков будут снова допущены к его соревнованиям в течение этого сезона. Все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна, национальной формы и не на территории России.

В то же время, комитет осудил войну России в Украине и подтвердил, что отстранение всех других команд России (клубов и национальных сборных) будет продолжаться до окончания войны.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 25 января 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Россию права принять поединок за Суперкубок УЕФА-2023.

Темы: УЕФАфутболРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
УЕФА
УЕФА не увидел расизма в флаге "Великой Венгрии", который Орбан одел на футбольный матч
УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно играть в Лиге чемпионов
Россию лишили права проводить Суперкубок УЕФА
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: