Росію позбавили права проводити Суперкубок УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій позбавив Росію права прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення перенести Суперкубок УЄФА 2023 року з Казані (Росія) в Афіни (Греція)".

Деталі: Гра відбудеться на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у грецькій столиці в середу 16 серпня. Початок матчу – о 21:00 за центральноєвропейським часом.

