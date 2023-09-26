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Сили оборони просуваються на півдні від Бахмута – Євлаш

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 23:51
Сили оборони просуваються на півдні від Бахмута – Євлаш
Мапа deepstate

Сили оборони продовжують просуватися на півдні від Бахмута, за добу там відбулось 12 бойових зіткнень

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері телемарафону

Пряма мова Євлаша: "На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону і закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: За його словами, противник 580 разів відкривав вогонь по наших захисниках на цьому напрямку. 4 рази використовував авіацію, відбулося 12 бойових зіткнень.

Крім того Силам оборони вдалося ліквідувати 141 окупанта, знищити 10 гармат Д-30, також три Д-20, дві установки "Піон", і чотири гаубиці "Мста Б".

Також було ліквідовано кілька засобів радіоелектронної розвідки окупантів, зокрема, КРЕДО-1Е, спеціальну установку, що виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей.

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Теми: БахмутЗбройні силивійна
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