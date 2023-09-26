Силы обороны продвигаются на юг от Бахмута – Евлаш

Силы обороны продолжают продвигаться к югу от Бахмута, за сутки там произошло 12 боевых столкновений.

Источник: представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь Евлаша: "На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцева, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: По его словам, противник 580 раз открывал огонь по нашим защитникам в этом направлении. 4 раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений.

Кроме того Силам обороны удалось ликвидировать 141 оккупанта, уничтожить 10 орудий Д-30, также три Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки окупантов, в частности, КРЕДО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.