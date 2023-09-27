У Росії сильна пожежа в Московській області
Середа, 27 вересня 2023, 00:36
Фото сильної пожежі у підмосковному місті Щелково з'явилося у мережі. Там знаходиться військовий аеродром "Чкаловський" і одна з військових частин МО Росії.
Джерело: Телеграм Astra, Телеграм Ateo Breaking
Деталі: Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста.
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Наразі, пишуть місцеві жителі, вогонь майже погашений.
Офіційної інформації немає.
Російські журналісти припускають, що горить 857-й навчальний центр залізничних військ РФ (в/ч 11300).
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Передісторія:
- Українська військова розвідка стверджує, що в понеділок 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ було серйозно пошкоджено два російських літаки й гелікоптер, ще один літак зазнав незначних пошкоджень.