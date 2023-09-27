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У Росії сильна пожежа в Московській області

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 00:36
У Росії сильна пожежа в Московській області

Фото сильної пожежі у підмосковному місті Щелково з'явилося у мережі. Там знаходиться військовий аеродром "Чкаловський" і одна з військових частин МО Росії.

Джерело: Телеграм Astra, Телеграм Ateo Breaking

Деталі: Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста. 

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Наразі, пишуть місцеві жителі, вогонь майже погашений. 

Офіційної інформації немає.

Російські журналісти припускають, що горить 857-й навчальний центр залізничних військ РФ (в/ч 11300).

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Теми: Росіяпожежа
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