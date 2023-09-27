В России сильный пожар в Московской области

Фото сильного пожара в подмосковном городе Щёлково появилось в сети. Там находится военный аэродром "Чкаловский" и одна из воинских частей МО России.

Источник: Телеграм Astra, Телеграм Ateo Breaking

Детали: Пожар вспыхнул в промзоне на западе города.

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Сейчас, пишут местные жители, огонь почти потушен.

Официальной информации нет.

Российские журналисты предполагают, что горит 857-й учебный центр железнодорожных войск РФ (в/ч 11300).

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