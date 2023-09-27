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Сили оборони продовжують просування на двох напрямках − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 27 вересня 2023, 07:24
Сили оборони продовжують просування на двох напрямках − Генштаб
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські воїни продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відбили атаки росіян на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 27 вересня у Facebook

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".

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Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону  Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Загалом минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Росіяни завдали 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.  

Теми: МелітопольБахмутвійнаГенштаб
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