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Силы обороны продолжают продвижение на двух направлениях − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 27 сентября 2023, 07:24
Силы обороны продолжают продвижение на двух направлениях − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские воины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили атаки россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 27 сентября в Facebook

Дословно Генштаб ВСУ: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки россиян в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

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На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток совершили 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. Россияне нанесли 10 ракетных и 77 авиационных ударов, осуществили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Темы: МелитопольБахмутвойнаГенштаб
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