Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами

Ірина БалачукСереда, 27 вересня 2023, 10:58
Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами
Фото ілюстративне з Facebook УАФ

Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.

Джерело: сайт УАФ

Дослівно федерація: "УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

Реклама:

УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску".

Деталі: УАФ вважає, що рішення про повернення команд із Росії до участі у змаганнях у розпал війни, яку веде РФ проти України, є безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику.

"Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях", − наголосили в Українській асоціації футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: спортфутболРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
спорт
Зеленський призначив футболіста Шевченка позаштатним радником
Борець Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу й ліцензію на Олімпіаду
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги з рекордом сезону
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: