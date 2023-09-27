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Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами

Ірина БалачукСереда, 27 вересня 2023, 10:58
Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами
Фото ілюстративне з Facebook УАФ

Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.

Джерело: сайт УАФ

Дослівно федерація: "УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

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УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску".

Деталі: УАФ вважає, що рішення про повернення команд із Росії до участі у змаганнях у розпал війни, яку веде РФ проти України, є безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику.

"Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях", − наголосили в Українській асоціації футболу.

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Теми: спортфутболРосія
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