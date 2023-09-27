Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА вместе с россиянами

Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.

Источник: сайт УАФ

Дословно федерация: "УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

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УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска".

Детали: УАФ считает, что решение о возвращении команд из России к участию в соревнованиях в разгар войны, которую ведет РФ против Украины, является безосновательным и таким, что проявляет толерантность к российской агрессивной политике.

"Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", − отметили в Украинской ассоциации футбола.

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