Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА вместе с россиянами

Ирина БалачукСреда, 27 сентября 2023, 10:58
Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА вместе с россиянами
Фото иллюстративное из Facebook УАФ

Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.

Источник: сайт УАФ

Дословно федерация: "УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

Реклама:

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска".

Детали: УАФ считает, что решение о возвращении команд из России к участию в соревнованиях в разгар войны, которую ведет РФ против Украины, является безосновательным и таким, что проявляет толерантность к российской агрессивной политике.

"Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", − отметили в Украинской ассоциации футбола.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: спортфутболРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
спорт
Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником
Борец Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира и лицензию на Олимпиаду
Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги с рекордом сезона
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: