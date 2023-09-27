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Зеленський провів селектор: просування на Донецькому напрямку та реалізація інших задумів

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 12:03
Зеленський провів селектор: просування на Донецькому напрямку та реалізація інших задумів
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президенту Володимиру Зеленському на селекторі доповіли про просування вперед на Донецькому напрямку.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Щоденний селектор.

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Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.

Отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде".

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Теми: Зеленськийвійна
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