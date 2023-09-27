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СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

Альона Мазуренко Середа, 27 вересня 2023, 10:44
СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня
фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох російських агентів, які коригували повітряну атаку Росії на Київ у ніч на 21 вересня 2023 року.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня цього року.

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Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту.

Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства".

Деталі: СБУ повідомляє, що "наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на Генштаб ЗС РФ (відоме як ГРУ).

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У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора.

Представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва.

За вказівкою російської спецслужби вони відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Зловмисники фіксували пункти дислокації українських захисників і "втемну" випитували у своїх знайомих "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних "платників".

 
 

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч.2 ст.28 та ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо: 

  • 21 вересня у Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи. Російські окупанти вдалися до масованої ракетної атаки. 
  • Уночі 21 вересня Росія випустила по мирних містах України 43 ракети. 
  • Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Теми: СБУобстрілКиїв
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