Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел селектор: продвижение на Донецком направлении и реализация других замыслов

Валентина РоманенкоСреда, 27 сентября 2023, 12:03
Зеленский провел селектор: продвижение на Донецком направлении и реализация других замыслов
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президенту Владимиру Зеленскому на селекторе доложили о продвижении вперед на Донецком направлении.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Ежедневный селектор.

Реклама:

Получил отчеты о ситуации на фронте, поставки техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются.

Получил отчет о ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор.

Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Зеленский
1 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц
Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником
Зеленский: Знаем куда давить, чтобы ослабить российский ВПК
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: