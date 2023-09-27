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Зеленский провел селектор: продвижение на Донецком направлении и реализация других замыслов

Валентина РоманенкоСреда, 27 сентября 2023, 12:03
Зеленский провел селектор: продвижение на Донецком направлении и реализация других замыслов
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президенту Владимиру Зеленскому на селекторе доложили о продвижении вперед на Донецком направлении.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Ежедневный селектор.

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Получил отчеты о ситуации на фронте, поставки техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются.

Получил отчет о ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор.

Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет".

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Темы: Зеленскийвойна
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