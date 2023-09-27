Умєров поїде в Брюссель на зустріч із колегами з країн НАТО

Міністри оборони країн-членів НАТО запросили свого українського колегу Рустема Умєрова на зустріч, яка відбудеться в межах засідання Ради Україна-НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на главу місії України в Альянсі Наталію Галібаренко, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

"Офіційне знайомство міністра оборони з країнами-членами альянсу в штаб-квартирі відбудеться в жовтні, коли проходитиме засідання міністрів оборони альянсу, на яке його запрошено в межах засідання ради", – зазначила Галібаренко.

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За її словами, це стане гарною можливістю познайомитися в широкому форматі і обмінятися думками.

Засідання міністрів оборони Альянсу відбудеться в його штаб-квартирі в Брюсселі 11-12 жовтня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше Умєров вперше взяв участь у засіданні формату "Рамштайн" - засіданні контактної групи з питань оборони України на чолі зі США.

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Перед цим новий глава Міноборони провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.