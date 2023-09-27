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Умеров поедет в Брюссель на встречу с коллегами из стран НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 12:46

Министры обороны стран-членов НАТО пригласили своего украинского коллегу Рустема Умерова на встречу, которая состоится в рамках заседания Совета Украина-НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на главу миссии Украины в Альянсе Наталью Галибаренко, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Детали: "Официальное знакомство министра обороны со странами-членами альянса в штаб-квартире состоится в октябре, когда будет проходить заседание министров обороны альянса, на которое он приглашен в рамках заседания совета", - отметила Галибаренко.

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По ее словам, это станет хорошей возможностью познакомиться в широком формате и обменяться мнениями.

Заседание министров обороны Альянса состоится в его штаб-квартире в Брюсселе 11-12 октября под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Умеров впервые принял участие в заседании формата "Рамштайн" – заседании контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.

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Перед этим новый глава Минобороны провел свои первые на посту телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Напомним, 6 сентября Верховная рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.

Темы: НАТОУмеров Рустем
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