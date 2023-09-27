Російські ЗМІ знову показали "живого" командувача ЧФ Соколова, але є кілька але
27 вересня російські ЗМІ поширили відео, на якому командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Фото та відео з Соколовим почали публікувати після того, як ССО заявили про його ліквідацію.
Джерело: російський федеральний канал Звезда, російські пабліки та ФК "Чорноморець" Севастополь у Telegram і VK
Деталі: Канал "Перший Севастопольський" повідомив, що "у ці хвилини" Соколов нібито нагороджує футболістів.
Канал "Звезда" також опублікував відеокоментар Соколова, в якому той розказує про "подвиги" Чорноморського флоту, а також про те, що 810-у бригаду морської піхоти удостоїли ордена Ушакова.
На відео немає жодних часових маркерів, Соколов не згадує жодних подій, які могли би приблизно свідчити про час його заяв, і звісно він ніяк не спростовує повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію.
Більше того, обидві події − перемога ФК "Чорноморець" і удостоєння бригади ордена Ушакова відбулися набагато раніше, ніж удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Зокрема, про орден Ушакова для 810-бригади так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв повідомляв ще місяць тому − 29 серпня.
А чемпіонат, в якому переміг згадуваний футбольний клуб, відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу ЧФ РФ.
Щодо нагородження спортсменів таким високопоставленим чиновником сам ФК "Чорноморець" не написав нічого ні на своєму сайті, ні у Telegram, ні у VK, а лише перепостив у канал відео навіть не з "Першого Севастопольського", а з "ЧП Севастополь".
Водночас на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань і усі вони мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня нагороджував Соколов.
У соцмережі VK на сторінці ФК "Чорноморець" 20 вересня опубліковане відео з нагородження, ймовірно, записане у день перемоги, на якому ведучий каже, що зустріч команди з командувачем ЧФ РФ запланована на 20 вересня у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ.
На відео з Соколовим з нагородження і на відео з його коментарем видно, що він перебуває саме у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ − про це свідчать характерні люстри і стіни.
Передісторія:
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
- 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Пізніше російське оборонне відомство також оприлюднило відеозапис наради. На ньому Соколов на екрані виглядає повністю нерухомим. Жодних часових маркерів на відео немає.