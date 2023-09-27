Російські ЗМІ знову показали "живого" командувача ЧФ Соколова, але є кілька але

27 вересня російські ЗМІ поширили відео, на якому командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Фото та відео з Соколовим почали публікувати після того, як ССО заявили про його ліквідацію.

Джерело: російський федеральний канал Звезда, російські пабліки та ФК "Чорноморець" Севастополь у Telegram і VK

Деталі: Канал "Перший Севастопольський" повідомив, що "у ці хвилини" Соколов нібито нагороджує футболістів.

Реклама:

Канал "Звезда" також опублікував відеокоментар Соколова, в якому той розказує про "подвиги" Чорноморського флоту, а також про те, що 810-у бригаду морської піхоти удостоїли ордена Ушакова.

На відео немає жодних часових маркерів, Соколов не згадує жодних подій, які могли би приблизно свідчити про час його заяв, і звісно він ніяк не спростовує повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію.

Більше того, обидві події − перемога ФК "Чорноморець" і удостоєння бригади ордена Ушакова відбулися набагато раніше, ніж удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, про орден Ушакова для 810-бригади так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв повідомляв ще місяць тому − 29 серпня.

скриншот з Telegram Развожаєва

А чемпіонат, в якому переміг згадуваний футбольний клуб, відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу ЧФ РФ.

Скриншот з сайту Кримського футбольного союзу

Щодо нагородження спортсменів таким високопоставленим чиновником сам ФК "Чорноморець" не написав нічого ні на своєму сайті, ні у Telegram, ні у VK, а лише перепостив у канал відео навіть не з "Першого Севастопольського", а з "ЧП Севастополь".

Скригшлот з telegram-каналу клуба

Водночас на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань і усі вони мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня нагороджував Соколов.

Скриншот з відео

У соцмережі VK на сторінці ФК "Чорноморець" 20 вересня опубліковане відео з нагородження, ймовірно, записане у день перемоги, на якому ведучий каже, що зустріч команди з командувачем ЧФ РФ запланована на 20 вересня у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ.

Клікніть, щоб збільшити Скриншот з відео з субтитрами з BK. Колаж УП

На відео з Соколовим з нагородження і на відео з його коментарем видно, що він перебуває саме у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ − про це свідчать характерні люстри і стіни.

Скриншот з відео з нібито нагородження 27 вересня і фото з Єкатерининського залу Будинку офіцерів ЧФ Колаж УП

Передісторія: