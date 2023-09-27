Российские СМИ снова показали "живого" командующего ЧФ Соколова, но есть несколько но
27 сентября российские СМИ распространили видео, на котором командующий Черноморского флота Виктор Соколов награждает футбольную команду, победившую в армейском чемпионате. Фото и видео с Соколовым начали публиковать после того, как ССО заявили о его ликвидации.
Источник: российский федеральный канал Звезда, российские паблики и ФК "Черноморец" Севастополь в Telegram и VK
Детали: Канал "Первый Севастопольский" сообщил, что "в эти минуты" Соколов якобы награждает футболистов.
Канал "Звезда" также опубликовал видеокомментарий Соколова, в котором тот рассказывает о "подвигах" Черноморского флота, а также о том, что 810-ю бригаду морской пехоты удостоили ордена Ушакова.
На видео нет никаких временных маркеров, Соколов не упоминает никаких событий, которые могли бы примерно свидетельствовать о времени его заявлений, и конечно он никак не опровергает сообщения в СМИ о его ликвидации.
Более того, оба события − победа ФК "Черноморец" и удостоение бригады ордена Ушакова состоялись гораздо раньше, чем удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.
В частности, об ордене Ушакова для 810-бригады так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал еще месяц назад − 29 августа.
А чемпионат, в котором победил упомянутый футбольный клуб, состоялся еще 18 сентября, то есть за несколько дней до удара ССО по штабу ЧФ РФ.
О награждении спортсменов таким высокопоставленным чиновником сам ФК "Черноморец" не написал ничего ни на своем сайте, ни в Telegram, ни в VK, а только лишь перепостил в канал видео даже не с "Первого Севастопольского", а с "ЧП Севастополь".
В то же время на сайте крымского футбольного союза от 19 сентября опубликованы фото спортсменов после соревнований и все они имеют медали очень похожие на те, которыми их якобы 27 сентября награждал Соколов.
В соцсети VK на странице ФК "Черноморец" 20 сентября опубликовано видео с награждения, вероятно, записанное в день победы, на котором ведущий говорит, что встреча команды с командующим ЧФ РФ запланирована на 20 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров ЧФ.
На видео с Соколовым с награждения и на видео с его комментарием видно, что он находится именно в Екатерининском зале Дома офицеров ЧФ − об этом свидетельствуют характерные люстры и стены.
Предыстория:
- 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
- 26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморского флота Виктора Соколова на совещании. Ранее украинские ССО заявляли, что ликвидировали его. Позже российское оборонное ведомство также обнародовало видеозапись совещания. На ней Соколов на экране выглядит полностью неподвижным. Никаких временных маркеров на видео нет.