Российские СМИ снова показали "живого" командующего ЧФ Соколова, но есть несколько но

27 сентября российские СМИ распространили видео, на котором командующий Черноморского флота Виктор Соколов награждает футбольную команду, победившую в армейском чемпионате. Фото и видео с Соколовым начали публиковать после того, как ССО заявили о его ликвидации.

Источник: российский федеральный канал Звезда, российские паблики и ФК "Черноморец" Севастополь в Telegram и VK

Детали: Канал "Первый Севастопольский" сообщил, что "в эти минуты" Соколов якобы награждает футболистов.

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Канал "Звезда" также опубликовал видеокомментарий Соколова, в котором тот рассказывает о "подвигах" Черноморского флота, а также о том, что 810-ю бригаду морской пехоты удостоили ордена Ушакова.

На видео нет никаких временных маркеров, Соколов не упоминает никаких событий, которые могли бы примерно свидетельствовать о времени его заявлений, и конечно он никак не опровергает сообщения в СМИ о его ликвидации.

Более того, оба события − победа ФК "Черноморец" и удостоение бригады ордена Ушакова состоялись гораздо раньше, чем удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

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В частности, об ордене Ушакова для 810-бригады так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал еще месяц назад − 29 августа.

скриншот из telegram Развожаева

А чемпионат, в котором победил упомянутый футбольный клуб, состоялся еще 18 сентября, то есть за несколько дней до удара ССО по штабу ЧФ РФ.

СКРИНШОТ С САЙТА КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

О награждении спортсменов таким высокопоставленным чиновником сам ФК "Черноморец" не написал ничего ни на своем сайте, ни в Telegram, ни в VK, а только лишь перепостил в канал видео даже не с "Первого Севастопольского", а с "ЧП Севастополь".

Скриншот из telegram ФК

В то же время на сайте крымского футбольного союза от 19 сентября опубликованы фото спортсменов после соревнований и все они имеют медали очень похожие на те, которыми их якобы 27 сентября награждал Соколов.

Скриншот из видео

В соцсети VK на странице ФК "Черноморец" 20 сентября опубликовано видео с награждения, вероятно, записанное в день победы, на котором ведущий говорит, что встреча команды с командующим ЧФ РФ запланирована на 20 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров ЧФ.

Кликните, чтобы увеличить СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО С СУБТИТРАМИ ИЗ VK. КОЛАЖ УП

На видео с Соколовым с награждения и на видео с его комментарием видно, что он находится именно в Екатерининском зале Дома офицеров ЧФ − об этом свидетельствуют характерные люстры и стены.

Скриншот из видео с якобы награждения 27 сентября и фото из Екатерининского зала Дома офицеров ЧФ КОЛЛАЖ УП

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