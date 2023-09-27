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Сили оборони мали успіх в районі трьох селищ неподалік Бахмута

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 16:13
Сили оборони мали успіх в районі трьох селищ неподалік Бахмута
Фото з сайту Генштабу

Українські військові за минулу добу мали успіх поблизу селищ Кліщіївка, Одрадівка та Шуми на бахмутському напрямку.

Джерело: начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Наші оборонці продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу маємо успіх поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів.Там наші захисники продовжують наступ і вибивають окупантів із зайнятих рубежів, продовжують закріплюватися на досягнутих позиціях.

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Також противник не полишає своєї ідеї відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів по позиціях наших захисників. Ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі, і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику".

Деталі: Він повідомив, що за минулу добу ворог 544 рази обстріляв із різного озброєння, включно з важкими артилерійськими системами і танковим озброєнням, позиції українських бійців. Відбулося 7 бойових зіткнень. Противник чотири рази використовував свою тактичну та армійську авіацію.

Вдалося ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, троє здалися в полон.

ВІДЕО ДНЯ

Українські бійці знищили чотири установки "Мста-Б" і одну "Мста-С", один "Піон" 203 мм, два самохідні "Гіацинти", і, крім цього, вісім гармат Д-30, а також дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Також знищені три авто, два склади з боєприпасами та одну станцію РЕБ".

Кліщіївка та Одрадівка
Кліщіївка та Одрадівка
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Шуми
Шуми

Теми: Донецька областьЗбройні силивійнаБахмут
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