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Силы обороны имели успех в районе трех сел неподалеку Бахмута

Татьяна ЛозовенкоСреда, 27 сентября 2023, 16:13
Силы обороны имели успех в районе трех сел неподалеку Бахмута
Фото с сайта Генштаба

Украинские военные за минувшие сутки имели успех вблизи сел Клищеевка, Отрадовка и Шумы на бахмутском направлении.

Источник: начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успех вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов из занятых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых позициях.

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Также противник не оставляет своей идеи отбить утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям наших защитников. Мы держим оборону, держим надежно наши рубежи, и продолжаем наносить огневое поражение по противнику".

Детали: Он сообщил, что за минувшие сутки враг 544 раза обстрелял из различного вооружения, включая тяжелые артиллерийские системы и танковое вооружение, позиции украинских бойцов. Состоялось 7 боевых столкновений. Противник четыре раза использовал свою тактическую и армейскую авиацию.

Удалось ликвидировать 115 оккупантов на этом направлении, трое сдались в плен.

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Украинские бойцы уничтожили четыре установки "Мста-Б" и одну "Мста-С", один "Пион" 203 мм, два самоходных "Гиацинта", и, кроме этого, восемь пушек Д-30, а также две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Также уничтожены три авто, два склада с боеприпасами и одну станцию РЭБ".

 
 

Темы: Донецкая областьВооруженные силывойнаБахмут
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