Протягом кількох днів трьом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови

Трьом російським пропагандистам під двері квартир підкинули відрізані свинячі голови.

Джерело: "Новая газета. Европа" із посиланням на російські ЗМІ

Деталі: Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу Тимофію Сергєйцеву, фотокореспонденту Михайлу Терещенку і "військовому експерту" Костянтину Сівкову підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.

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Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.

Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.

Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом публіцистам до цього надсилали погрози.

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