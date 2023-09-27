Протягом кількох днів трьом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
Середа, 27 вересня 2023, 16:45
Трьом російським пропагандистам під двері квартир підкинули відрізані свинячі голови.
Джерело: "Новая газета. Европа" із посиланням на російські ЗМІ
Деталі: Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу Тимофію Сергєйцеву, фотокореспонденту Михайлу Терещенку і "військовому експерту" Костянтину Сівкову підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.
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Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.
Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.
Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом публіцистам до цього надсилали погрози.
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Передісторія:
- Сергейцев – політтехнолог і автор публікації "Що Росія повинна зробити з Україною?", що вийшла у квітні 2022 року на сайті "РИА Новости". В ній він пропонував провести деукраїнізацію, дебандеризацію і де європеїзацію України.