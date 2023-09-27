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Протягом кількох днів трьом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 16:45
Протягом кількох днів трьом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
Фото: АP

Трьом російським пропагандистам під двері квартир підкинули відрізані свинячі голови.

Джерело: "Новая газета. Европа" із посиланням на російські ЗМІ

Деталі: Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу  Тимофію Сергєйцеву, фотокореспонденту Михайлу Терещенку і "військовому експерту" Костянтину Сівкову підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.

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Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.

Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.

Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом публіцистам до цього надсилали погрози.

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Передісторія:

  • Сергейцев – політтехнолог і автор публікації "Що Росія повинна зробити з Україною?", що вийшла у квітні 2022 року на сайті "РИА Новости". В ній він пропонував провести деукраїнізацію, дебандеризацію і де європеїзацію України.

Теми: Росіяпропаганда
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