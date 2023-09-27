В течение нескольких дней трем российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы

Трем российским пропагандистам под двери квартир подбросили отрезанные свиные головы.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на российские СМИ

Детали: Российские пропагандистские медиа сообщили, что колумнисту Тимофею Сергейцеву, фотокорреспонденту Михаилу Терещенко и "военному эксперту" Константину Сивкову подбросили отрезанные свиные головы под двери квартир.

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Сергейцев получил пакет с головой 26 сентября, Сивков - 20 сентября, Терещенко - 19 сентября.

Указывается, что у доставщика, который принес посылку Терещенко, во время обыска обнаружили еще четыре пакета со свиными головами.

Кто стоит за их отправкой, неизвестно. Всем трем публицистам до этого присылали угрозы.

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