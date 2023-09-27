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В течение нескольких дней трем российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 16:45
В течение нескольких дней трем российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы
Фото: АP

Трем российским пропагандистам под двери квартир подбросили отрезанные свиные головы.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на российские СМИ

Детали: Российские пропагандистские медиа сообщили, что колумнисту Тимофею Сергейцеву, фотокорреспонденту Михаилу Терещенко и "военному эксперту" Константину Сивкову подбросили отрезанные свиные головы под двери квартир.

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Сергейцев получил пакет с головой 26 сентября, Сивков - 20 сентября, Терещенко - 19 сентября.

Указывается, что у доставщика, который принес посылку Терещенко, во время обыска обнаружили еще четыре пакета со свиными головами.

Кто стоит за их отправкой, неизвестно. Всем трем публицистам до этого присылали угрозы.

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Предыстория:

  • Сергейцев - политтехнолог и автор публикации "Что Россия должна сделать с Украиной?", вышедшей в апреле 2022 года на сайте "РИА Новости". В ней он предлагал провести деукраинизацию, дебандеризацию и деевропеизацию Украины.

Темы: Росcияпропаганда
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