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Херсонець загинув на порозі власного будинку через російську атаку

Тетяна ОлійникСереда, 27 вересня 2023, 23:37
Херсонець загинув на порозі власного будинку через російську атаку
ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Вночі 27 вересня окупаційні війська атакували Херсонщину і сам Херсон, одна людина загинула, ще одна поранена. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram 

Пряма мова: "У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно".

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Деталі: Також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Що передувало: Увечері 27 вересня Прокудін повідомив, що росіяни обстрілюють Херсон. 

Ввечері рятувальники також повідомили, що російська армія вдарила по двом підприємствам у Херсоні, а коли пожежники гасили там вогонь – Росія вдарила повторно.

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Теми: Херсонська областьХерсонжертвивійна
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