Херсонец погиб на пороге собственного дома из-за российской атаки

Ночью 27 сентября оккупационные войска атаковали Херсонскую область і сам Херсон, один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно".

Реклама:

Детали: Также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Что предшествовало: Вечером 27 сентября Прокудин сообщил, что россияне обстреливают Херсон.

Вечером спасатели также сообщили, что российская армия ударила по двум предприятиям в Херсоне, а когда пожарные тушили огонь – Россия ударила повторно.