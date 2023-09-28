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В "Укренерго" підрахували скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 04:02
В Укренерго підрахували скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

"Укренерго" залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю.

Джерело: голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, "Громадське радіо"

Деталі: За словами посадовця, більшу частину потреб вже профінансували, але ще декілька сот мільйонів доларів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі.

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Кудрицький зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.

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Теми: енергетика
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