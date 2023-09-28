В "Укрэнерго" подсчитали сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики
Четверг, 28 сентября 2023, 04:02
"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребоваться несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью.
Источник: глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "Громадське радіо"
Детали: По словам чиновника, большую часть потребностей уже профинансировали, но еще несколько сот миллионов долларов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате.
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Кудрицкий отметил, что эта сумма не включает возможных инвестиций, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.
Предыстория:
- Подстанции "Укрэнерго" защитят от ракетных атак: это комплексная защита, как активная - ПВО, так и пассивная - инженерные укрепления.
- В украинской разведки имеется информация о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.
- В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.
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