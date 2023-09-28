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В "Укрэнерго" подсчитали сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 04:02
В Укрэнерго подсчитали сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребоваться несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью.

Источник: глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "Громадське радіо"

Детали: По словам чиновника, большую часть потребностей уже профинансировали, но еще несколько сот миллионов долларов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате.

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Кудрицкий отметил, что эта сумма не включает возможных инвестиций, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

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Темы: энергетика
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