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Була масована атака, ППО знищила понад 30 дронів − Гуменюк

Ірина БалачукЧетвер, 28 вересня 2023, 07:22
Була масована атака, ППО знищила понад 30 дронів − Гуменюк
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Getty Images

Уночі 28 вересня російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні, атака була масованою, Протиповітряні сили збили понад 30 ворожих дронів.

Джерело: речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Гуменюк: "Атака була масованою, але і робота Протиповітряної оборони була досить результативною − понад 30 дронів було знищено. Точнішу цифру назвуть Генштаб і Повітряні сили".

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Деталі: Вона додала, що оперативна ситуація на півдні досить напружена, бо росіяни не припиняють атак, тиску і пошуку нових тактик дій, зокрема, і з використанням масованих атак, як цієї ночі.

За словами Гуменюк, 28 вересня ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку − і на Одещині, і на Миколаївщині, і вище − у центральних областях.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 28 вересня в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників "Шахед": вона тривала майже до 3:30 години ранку і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цієї ночі може бути встановлений рекорд зі збитих безпілотників.

Теми: безпілотникиППОвійна
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