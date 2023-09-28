Была массированная атака, ПВО уничтожила более 30 дронов − Гуменюк

Ночью 28 сентября российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине, атака была массированной, Противовоздушные силы сбили более 30 вражеских дронов.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Гуменюк: "Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной − более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы".

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Детали: Она добавила, что оперативная ситуация на юге достаточно напряженная, потому что россияне не прекращают атак, давления и поиска новых тактик действий, в том числе и с использованием массированных атак, как этой ночью.

По словам Гуменюк, 28 сентября ПВО работала фактически вдоль всего южного направления − и в Одесской области, и в Николаевской, и выше − в центральных областях.

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