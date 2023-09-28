ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати росіян поблизу Бахмута на Донеччині, відбили атаку окупантів в районі Первомайського та Мар’їнки, продовжують наступ на Запорізькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави".

Реклама:

Деталі: На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

ВІДЕО ДНЯ

На Шахтарському напрямку оборонці України успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах і проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.