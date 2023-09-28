ВСУ отбили атаки россиян вблизи Григорьевки, Клещеевки и Андреевки − Генштаб

Силы обороны продолжают сдерживать россиян вблизи Бахмута в Донецкой области, отбили атаку оккупантов в районе Первомайского и Марьинки, продолжают наступление на Запорожском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства".

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Детали: На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Григорьевка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаку россиян в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток совершил 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

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На Шахтерском направлении защитники Украины успешно отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешные удары по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.