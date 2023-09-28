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Кіровоградщина пережила складну ніч: є влучання − ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 28 вересня 2023, 09:03
Кіровоградщина пережила складну ніч: є влучання − ОВА
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про влучення російського "Шахеда" в області, але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова Райковича: "Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "Шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання".

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Деталі: Де саме сталося влучання, голова ОВА не уточнив, лише зазначив, що на місці працюють відповідні служби.    

За словами Райковича, минулося "без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури".

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Теми: Кіровоградська областьбезпілотникивійна
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