Кіровоградщина пережила складну ніч: є влучання − ОВА
Четвер, 28 вересня 2023, 09:03
Голова Кіровоградської ОВА повідомив про влучення російського "Шахеда" в області, але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram
Пряма мова Райковича: "Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "Шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання".
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Деталі: Де саме сталося влучання, голова ОВА не уточнив, лише зазначив, що на місці працюють відповідні служби.
За словами Райковича, минулося "без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 28 вересня Повітряні сили знищили над Україною 34 з 44-х "Шахедів", також минулої доби збили 6 розвідувальних безпілотників.