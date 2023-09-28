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Кировоградщина пережила сложную ночь: есть попадание − ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 28 сентября 2023, 09:03
Кировоградщина пережила сложную ночь: есть попадание − ОВА
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Глава Кировоградской ОВА сообщил о попадании российского "Шахеда" в области, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь Райковича: "Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадание".

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Детали: Где именно произошло попадание, глава ОВА не уточнил, только отметил, что на месте работают соответствующие службы.   

По словам Райковича, обошлось "без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры".

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Темы: Кировоградская областьбеспилотникивойна
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