Кировоградщина пережила сложную ночь: есть попадание − ОВА
Четверг, 28 сентября 2023, 09:03
Глава Кировоградской ОВА сообщил о попадании российского "Шахеда" в области, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь Райковича: "Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадание".
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Детали: Где именно произошло попадание, глава ОВА не уточнил, только отметил, что на месте работают соответствующие службы.
По словам Райковича, обошлось "без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры".
Предыстория:
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- В ночь на 28 сентября Воздушные силы уничтожили над Украиной 34 из 44-х "Шахедов", также за прошедшие сутки сбили 6 разведывательных беспилотников.