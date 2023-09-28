Повітряники за ніч збили 34 з 44-х "Шахедів" і 6 розвідувальних дронів
У ніч на 28 вересня над Україною було знищено 34 з 44-х "Шахедів", також минулої доби збили 6 розвідувальних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України
Дослівно: "У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони, знищено 34 "Шахеди".
Деталі: До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).
За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.
Передісторія:
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що 28 вересня ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку − і на Одещині, і на Миколаївщині, і вище − у центральних областях.
- У ніч на 28 вересня в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників "Шахед": вона тривала майже до 3:30 години ранку і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цієї ночі може бути встановлений рекорд зі збитих безпілотників.