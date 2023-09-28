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Повітряники за ніч збили 34 з 44-х "Шахедів" і 6 розвідувальних дронів 

Альона Мазуренко Четвер, 28 вересня 2023, 08:17
Повітряники за ніч збили 34 з 44-х Шахедів і 6 розвідувальних дронів 

У ніч на 28 вересня над Україною було знищено 34 з 44-х "Шахедів", також минулої доби збили 6 розвідувальних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України

Дослівно: "У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).

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Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони, знищено 34 "Шахеди".

Деталі: До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

ВІДЕО ДНЯ

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Передісторія: 

  • Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що 28 вересня ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку − і на Одещині, і на Миколаївщині, і вище − у центральних областях.
  • У ніч на 28 вересня в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників "Шахед": вона тривала майже до 3:30 години ранку і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цієї ночі може бути встановлений рекорд зі збитих безпілотників.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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