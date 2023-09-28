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Ворог ввечері завдав ракетного удару по інфраструктурі Миколаєва

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 09:14
Ворог ввечері завдав ракетного удару по інфраструктурі Миколаєва
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські військові ввечері завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на околицях Миколаєва.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Близько 21:44 у Миколаєві ракетного удару зазнав об’єкт інфраструктури на околицях міста. Мали займання сухої трави - його оперативно ліквідовано". 

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Деталі: За його словами, постраждалих немає.

Передісторія: 

  • О 20:02 очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що над містом збили безпілотник
  • Повітряні сили о 21:21 повідомили, що з Херсонщини на Миколаївщину прямують ворожі ударні БплА типу "Shahed". 
  • Пізніше ЗМІ повідомили про вибухи у Миколаєві. Сєнкевич закликав нічого не знімати на камеру.

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Теми: Миколаївракетний удар
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