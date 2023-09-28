Ворог ввечері завдав ракетного удару по інфраструктурі Миколаєва
Четвер, 28 вересня 2023, 09:14
Російські військові ввечері завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на околицях Миколаєва.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Близько 21:44 у Миколаєві ракетного удару зазнав об’єкт інфраструктури на околицях міста. Мали займання сухої трави - його оперативно ліквідовано".
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Деталі: За його словами, постраждалих немає.
Передісторія:
- О 20:02 очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що над містом збили безпілотник.
- Повітряні сили о 21:21 повідомили, що з Херсонщини на Миколаївщину прямують ворожі ударні БплА типу "Shahed".
- Пізніше ЗМІ повідомили про вибухи у Миколаєві. Сєнкевич закликав нічого не знімати на камеру.
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