Враг вечером нанес ракетный удар по инфраструктуре Николаева

Российские военные вечером нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Около 21:44 в Николаеве ракетному удару подвергся объект инфраструктуры в окрестностях города. Имели возгорание сухой травы - оно оперативно ликвидировано".

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Детали: По его словам, пострадавших нет.

Предыстория:

В 20:02 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили беспилотник.

Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed".

Позже СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Сенкевич призвал ничего не снимать на камеру.