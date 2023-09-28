Враг вечером нанес ракетный удар по инфраструктуре Николаева
Четверг, 28 сентября 2023, 09:14
Российские военные вечером нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Около 21:44 в Николаеве ракетному удару подвергся объект инфраструктуры в окрестностях города. Имели возгорание сухой травы - оно оперативно ликвидировано".
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Детали: По его словам, пострадавших нет.
Предыстория:
- В 20:02 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили беспилотник.
- Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed".
- Позже СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Сенкевич призвал ничего не снимать на камеру.
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