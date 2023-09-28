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Враг вечером нанес ракетный удар по инфраструктуре Николаева

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 09:14
Враг вечером нанес ракетный удар по инфраструктуре Николаева
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские военные вечером нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Около 21:44 в Николаеве ракетному удару подвергся объект инфраструктуры в окрестностях города. Имели возгорание сухой травы - оно оперативно ликвидировано". 

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Детали: По его словам, пострадавших нет.

Предыстория: 

  • В 20:02 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили беспилотник. 
  • Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed". 
  • Позже СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Сенкевич призвал ничего не снимать на камеру.

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Темы: Николаевракетный удар
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