Кримський міст перекриють на всю ніч для ремонту
Четвер, 28 вересня 2023, 10:57
Кримський міст перекриють з вечора четверга до ранку п’ятниці для проведення "відновлювальних робіт".
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на окупаційну владу Криму
Деталі: Рух мостом буде перекрито з 21:00 четверга до 06:00 п’ятниці. Зазначається, що його перекриють у зв'язку з проведенням "відновлювальних робіт".
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Що передувало:
- У середині вересня окупаційна влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня.