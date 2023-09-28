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Кримський міст перекриють на всю ніч для ремонту

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 10:57
Кримський міст перекриють на всю ніч для ремонту
Ілюстративне фото з Кримінформу

Кримський міст перекриють з вечора четверга до ранку п’ятниці для проведення "відновлювальних робіт".

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на окупаційну владу Криму

Деталі: Рух мостом буде перекрито з 21:00 четверга до 06:00 п’ятниці. Зазначається, що його перекриють у зв'язку з проведенням "відновлювальних робіт".

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Що передувало:

  • У середині вересня окупаційна влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня.

Теми: КримКерченський містдорогиокупація
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