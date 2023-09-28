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Крымский мост перекроют на всю ночь для ремонта

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 10:57
Крымский мост перекроют на всю ночь для ремонта
Иллюстративное фото с Крыминформа

Крымский мост перекроют с вечера четверга до утра пятницы для проведения "восстановительных работ".

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на оккупационные власти Крыма

Детали: Движение по мосту будет перекрыто с 21:00 четверга до 06:00 пятницы. Отмечается, что его перекроют в связи с проведением "восстановительных работ".

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Что предшествовало:

  • В середине сентября оккупационные власти Крыма заявили о возобновлении движения по участку моста, разрушенному после взрывов 17 июля.

Темы: КрымКерченский мостдорогиоккупация
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