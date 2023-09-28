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ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 12:39
ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні
скрін з мапи deepstate

Українські захисники закріплюються на рубежах біля села Вербове Запорізької області, російські окупанти – стоять в обороні.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо свобода

Деталі: На питання, яка ситуація довкола села Вербове, Штупун відповів:

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Пряма мова: "Якщо говорити про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. 

Вони (військові РФ - ред.) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа".

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Теми: Запорізька областьЗбройні силивійнаконтрнаступ
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