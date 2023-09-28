ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні
Українські захисники закріплюються на рубежах біля села Вербове Запорізької області, російські окупанти – стоять в обороні.
Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо свобода
Деталі: На питання, яка ситуація довкола села Вербове, Штупун відповів:
Пряма мова: "Якщо говорити про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах.
Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем.
Вони (військові РФ - ред.) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа".
Що передувало:
- Інститут вивчення війни зранку повідомив, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).