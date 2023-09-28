Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 12:39
ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні
скрін з мапи deepstate

Українські захисники закріплюються на рубежах біля села Вербове Запорізької області, російські окупанти – стоять в обороні.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо свобода

Деталі: На питання, яка ситуація довкола села Вербове, Штупун відповів:

Реклама:

Пряма мова: "Якщо говорити про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. 

Вони (військові РФ - ред.) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Теми: Запорізька областьЗбройні силивійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
Українські військові, йморівно, зробили прорив на лінії Роботине-Вербове - ISW
На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон – Федоров
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого в цей день перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: