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ВСУ закрепляются возле Вербового, россияне – в обороне

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 12:39
ВСУ закрепляются возле Вербового, россияне – в обороне
скрин с карты deepstate

Украинские защитники закрепляются на рубежах возле села Вербовое Запорожской области, российские оккупанты – стоят в обороне.

Источник: представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио свобода

Детали: На вопрос, какова ситуация вокруг села Вербово, Штупун ответил:

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Прямая речь: "Если говорить о прошедших сутках, то идет наше закрепление на соответствующих рубежах.

Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших войск, которые наступают, не было проблем. 

Они (военные РФ - ред.) стоят в обороне. Иногда пытаются отвлекать нас от наступления своими вылазками, это достаточно небольшие группы, как правило, без техники. Но враг пытается отбить свои позиции, то слева, то справа".

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Что предшествовало: 

  • Институт изучения войны утром сообщил, что украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Темы: Запорожская областьВооруженные силывойнаконтрнаступление
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