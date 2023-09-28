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На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили приблизно дивізіон артсистем РФ – Євлаш

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 12:42
На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили приблизно дивізіон артсистем РФ – Євлаш
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.

Джерело: керівник пресслужби  Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Противник продовжує наносити артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення у смузі відповідальності Східного угруповання військ.

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За минулу добу на Бахмутському напрямку понад 500 разів противник гатив зі своїх артилерійських систем, як ствольних, так і реактивних. Застосовував 4 рази свою армійську і тактичну авіацію, відбулось 5 бойових зіткнень.

Нам вдалося ліквідувати 134 окупанти на цьому напрямку та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противник: це і БМП, це і "Нона-С", "Мста-Б", також "Піон" — одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в російської федерації. Також знищили 4 "Гіацинти" та 4 гармати "Д-30".

Щоденний такий результат, минулого дня ми також знищили приблизно з дивізіон ворожих артилерійських систем (підрозділ в якому міститься 12-24 артсистем – ред.) на цьому напрямку".

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Деталі: Крім цього Сили оборони виявляють і склади з російськими боєприпасами. Так за минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 7 складів. Вдало працюють і українські підрозділи РЕБ.

За минулу добу було зірвано 258 завдань БПЛА противника, також знищено 4 FPV дрони, 3 БПЛА типу ZALA та "Орлан-10".

Теми: Бахмутвійна
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