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На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили примерно дивизион артсистем РФ – Евлаш

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 12:42
На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили примерно дивизион артсистем РФ – Евлаш
иллюстративное фото с сайта Армія Inform

На Бахмутском направлении Силы обороны активно уничтожают артиллерийские системы российских оккупантов.

Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения в полосе ответственности Восточной группировки войск.

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За минувшие сутки на Бахмутском направлении более 500 раз противник бил из своих артиллерийских систем, как ствольных, так и реактивных. Применял 4 раза свою армейскую и тактическую авиацию, состоялось 5 боевых столкновений.

Нам удалось ликвидировать 134 оккупанта на этом направлении и ряд артиллерийских систем и тяжелых бронированных систем противник: это и БМП, это и "Нона-С", "Мста-Б", также "Пион" - одна из самых мощных установок, которая есть на вооружении у российской федерации. Также уничтожили 4 "Гиацинта" и 4 пушки "Д-30".

Ежедневный такой результат, за прошлый день мы также уничтожили примерно с дивизион вражеских артиллерийских систем (подразделение в котором содержится 12-24 артсистем - ред.) на этом направлении".

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Детали: Кроме этого Силы обороны обнаруживают и склады с российскими боеприпасами. Так за минувшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 7 складов.

Удачно работают и украинские подразделения РЭБ. За минувшие сутки было сорвано 258 задач БПЛА противника, также уничтожено 4 FPV дроны, 3 БПЛА типа ZALA и "Орлан-10".

Темы: Бахмутвойна
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