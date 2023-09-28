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У комітеті Ради не розуміють, як втілити пропозицію Арахамії про екстрадицію ухилянтів

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 28 вересня 2023, 13:51
У комітеті Ради не розуміють, як втілити пропозицію Арахамії про екстрадицію ухилянтів
Фото: УП

Пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії екстрадувати ухилянтів, які в умовах воєнного стану виїхали за кордон завдяки підробленим довідкам, навряд чи можна буде реалізувати на практиці.

Джерело: секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "Я не розумію, як взагалі можна довести, якщо людина за кордоном, що її довідка була підроблена. Це така ініціатива, можливо, щоб когось налякати.

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Але ті, хто вже виїхали (особливо з такими довідками), вони, навряд чи повернуться. До того ж в мене ще питання, як ми будемо пояснювати нашим партнерам, коли ми будемо хотіти забрати (таких людей – УП). Я не розумію, як буде ця ініціатива працювати".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 вересня голова монобільшості та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія заявив, що військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.
  • Пізніше інший член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, "слуга народу" Федір Веніславський назвав пропозицію Арахамії  юридично можливою і зазначив, що "тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру".

Теми: мобілізація
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