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В комитете Рады не понимают, как реализовать предложение Арахамии об экстрадиции уклонистов

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 28 сентября 2023, 13:51
В комитете Рады не понимают, как реализовать предложение Арахамии об экстрадиции уклонистов
Фото: УП

Предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии экстрадировать уклонистов, которые в условиях военного положения выехали за границу благодаря поддельным справкам, вряд ли можно будет реализовать на практике.

Источник: секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не понимаю, как вообще можно доказать, если человек за границей, что его справка была поддельная. Это такая инициатива, возможно, чтобы кого-то напугать.

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Но те, кто уже выехали (особенно с такими справками), они, вряд ли вернутся. К тому же у меня еще вопрос, как мы будем объяснять нашим партнерам, когда мы будем хотеть забрать (таких людей - УП). Я не понимаю, как будет эта инициатива работать".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 сентября глава монобольшинства и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.
  • Позже другой член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Федор Вениславский назвал предложение Арахамии юридически возможным и отметил, что "здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производство, сообщать о подозрении".

Темы: мобилизация
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