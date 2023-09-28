В комитете Рады не понимают, как реализовать предложение Арахамии об экстрадиции уклонистов

Предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии экстрадировать уклонистов, которые в условиях военного положения выехали за границу благодаря поддельным справкам, вряд ли можно будет реализовать на практике.

Источник: секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не понимаю, как вообще можно доказать, если человек за границей, что его справка была поддельная. Это такая инициатива, возможно, чтобы кого-то напугать.

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Но те, кто уже выехали (особенно с такими справками), они, вряд ли вернутся. К тому же у меня еще вопрос, как мы будем объяснять нашим партнерам, когда мы будем хотеть забрать (таких людей - УП). Я не понимаю, как будет эта инициатива работать".

Что этому предшествовало:

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