Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У оборонному комітеті Ради розповіли, від чого залежатиме посилення мобілізації

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 28 вересня 2023, 14:20
У оборонному комітеті Ради розповіли, від чого залежатиме посилення мобілізації
Скриншот

Посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Джерело: секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "Війна перейшла в нову фазу – війни економік, війни ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо. 

Реклама:

Ми зможемо говорити про певну кількість (тих, кого треба мобілізувати – УП), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які дії планує Російська Федерація, який в нас план (ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи будемо стримувати Російську Федерацію на рубежах)".

Деталі: Однак, за словами Костенка, ні йому, ні парламентському комітету, у якому він працює, наразі невідомо, про зміни до військової стратегії, тож, як каже він, мобілізація поки що буде продовжуватись "у такому форматі, як є".

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, на думку депутата, держава нині повинна змінити інформаційну політику щодо мобілізації та доносити українцям тезу про те, що "війна може продовжуватись довго і ми не можемо на одних плечах її тягнути".

Нагадаємо:

  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Теми: Верховна Радамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Верховна Рада
Законотворчість під дулом танка: наскільки стабільними виявились закони, прийняті в березні 2022-го
ЗМІ та ГО вимагають призначити нового главу комітету свободи слова замість звільненого Шуфрича
В Україні з'явився новий вид покарання – пробаційний нагляд
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: