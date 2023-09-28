У оборонному комітеті Ради розповіли, від чого залежатиме посилення мобілізації

Посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Джерело: секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Війна перейшла в нову фазу – війни економік, війни ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо.

Реклама:

Ми зможемо говорити про певну кількість (тих, кого треба мобілізувати – УП), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які дії планує Російська Федерація, який в нас план (ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи будемо стримувати Російську Федерацію на рубежах)".

Деталі: Однак, за словами Костенка, ні йому, ні парламентському комітету, у якому він працює, наразі невідомо, про зміни до військової стратегії, тож, як каже він, мобілізація поки що буде продовжуватись "у такому форматі, як є".

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, на думку депутата, держава нині повинна змінити інформаційну політику щодо мобілізації та доносити українцям тезу про те, що "війна може продовжуватись довго і ми не можемо на одних плечах її тягнути".

Нагадаємо: