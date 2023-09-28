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У оборонному комітеті Ради розповіли, від чого залежатиме посилення мобілізації

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 28 вересня 2023, 14:20
У оборонному комітеті Ради розповіли, від чого залежатиме посилення мобілізації
Скриншот

Посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Джерело: секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "Війна перейшла в нову фазу – війни економік, війни ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо. 

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Ми зможемо говорити про певну кількість (тих, кого треба мобілізувати – УП), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які дії планує Російська Федерація, який в нас план (ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи будемо стримувати Російську Федерацію на рубежах)".

Деталі: Однак, за словами Костенка, ні йому, ні парламентському комітету, у якому він працює, наразі невідомо, про зміни до військової стратегії, тож, як каже він, мобілізація поки що буде продовжуватись "у такому форматі, як є".

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Водночас, на думку депутата, держава нині повинна змінити інформаційну політику щодо мобілізації та доносити українцям тезу про те, що "війна може продовжуватись довго і ми не можемо на одних плечах її тягнути".

Нагадаємо:

  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Теми: Верховна Радамобілізація
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